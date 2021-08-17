中國大陸在全球佈局「疫苗外交」，在中南美洲地區企圖透過疫苗誘使我邦交國外交轉向。外交部常務次長俞大㵢接受宏都拉斯媒體聯訪表示，中國外交作為華而不實，許多承諾並未兌現，中國更罔顧人道需求，利用疫苗作為工具，各界需認清現實。

我國與中美洲友邦宏都拉斯建交80年，俞大㵢今天上午接受宏都拉斯媒體聯合視訊專訪，說明台宏兩國建交80年來，雙方共同促進宏國國家發展的各項成果，並將續深化兩國緊密的合作關係。

俞大㵢在回應宏國多家主流媒體提問時，分享我國及宏國政府在文教、颶風災後重建、防疫、經貿往來、環境永續、台宏關係及台灣國際參與等領域的合作情形。俞次長並強調，不論國內外情勢演變，台灣在宏國的國家發展上始終一路相挺，患難與共，是值得信賴的合作夥伴，同時也代表外交部感謝宏國政府及人民長期以來在國際場域堅定助我的情誼。

針對媒體提問中國的外交攻勢，俞大㵢澄清中方所謂「一中政策」的謬論，台灣從不是中華人民共和國的一部分。中方近來不停地以軍機、軍艦繞台，騷擾威脅台灣，此舉不僅造成台海兩岸緊張，更是在破壞亞洲區域和平及穩定。

俞大㵢同時舉例說明中國華而不實的外交作為，中方許多承諾並未兌現，甚至造成部分國家陷入嚴重的債務陷阱；中國更罔顧人道需求，利用疫苗作為工具，企圖遂行其政治目的，呼籲各界認清事實。

外交部指出，本次聯訪共有13家宏國電視、廣播、平面與網路等各式主流媒體、共19名記者線上參與。本次專訪有助宏國各界更加瞭解台宏兩國合作現況及成果，並可進一步深化雙方邦誼。

宏都拉斯是我國在中美洲的重要友邦，兩國今年慶祝建交80週年，雙邊合作關係密切友好，各項計畫均順利進行並獲宏國朝野各界肯定。