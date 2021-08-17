行政院長蘇貞昌參觀鹽水車站內的樹屋倉庫時，被美景煞到特別擺Pose。（張毓翎攝）

行政院長蘇貞昌（前排左三）肯定南市府與中央合力有成，讓這座影視基地穩定發展。（張毓翎攝）

行政院長蘇貞昌17日下午身穿Polo衫配上遮陽帽，改走休閒風，前往公視電視劇《斯卡羅》的片場之一台南鹽水岸內糖廠影視基地視察，肯定南市府與中央合力有成，讓這座影視基地穩定發展，隨後現地視察鹽水車站及月津港的改造成果，其中參觀車站內的樹屋倉庫時，被美景煞到特別擺Pose，笑稱「自己今天真像個旅人。」

蘇貞昌今天視察《斯卡羅》拍攝場景之一的台南鹽水岸內糖廠影視基地時表示，這部大河劇證明台灣人當家作主及多元族群的故事，和這塊土地連結在一起。

蘇貞昌說，文化源遠流長，很多事有血有肉、有故事，才能讓人感動；文化部大力補助《斯卡羅》，劇組人員花很多時間準備考據並布置場景，最重要的是素人演員，他們竟能演的傳神、那麼真，正因為本身血液中有代代傳承的靈魂和DNA，喚醒台灣人百年來辛苦地經營自己家園。

蘇貞昌提到，《斯卡羅》發生地在現在的屏東恆春，當時是主權獨立，美國因商船遇難而派兵和地方原住民打仗，證明台灣人當家作主與多元族群的故事。這個故事讓人感動，說明觀眾是這塊土地的一份子、主人、國家的一份子，和這塊土地連在一起，未來還有很長的路要走。

他說，正因為這樣，行政院大力支持編預算，作為拍戲後不必拆掉，可以長久地讓大家來參觀的園地，同時提供給影視人才一個專業、良好的場域使用，大家能一同追溯久遠、看向未來。