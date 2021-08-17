1名單身11年的男網友日前在1處溪流旁的地面上發現紅包，該紅包整體鼓鼓的、裏頭似乎裝有東西，讓他疑惑該不該撿起，並在現場拍了多張不同角度的紅包照，笑問「有沒有仙姑幫我感應一下，是不是正妹」、「我要擺脫11年單身了？」；其他網友回應，「人家也是會挑，可能晚上託夢要你放回去」、「撿起讓你腿軟11年」。

該名男網友在臉書「爆廢公社公開版」張貼多張照片，他日前在某處溪流旁的地面上發現1個紅包，該紅包對折放在地上，裏頭似乎放有東西，整體看起來鼓鼓的，他看到後想起民間「冥婚」的習俗文化，PO文笑說「那個，有沒有仙姑幫我感應一下，看是不是正妹，感謝」。

1名單身11年的男網友日前在1處溪流旁的地面上發現紅包，該紅包整體鼓鼓的、裏頭似乎裝有東西，讓他疑惑該不該撿起。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

該男網友還拍了多張各個角度的紅包照，疑惑地問其他網友「到底該不該撿勒？」他還補充說已經單身11年了，「請問我是不是快要可以擺脫11年單身了？」其他網友則留言「不見得，搞不好你會夢到1個很兇的女生要你放回去」、「撿起來讓你腿軟11年」、「撿了旁邊會有人衝出來喊你駙馬爺」。

也有其他網友笑說，「撿起來，你會發現前面、後面、左邊、右邊都跑出人來大喊『你給我放回去喔』」、「七月剛開始，保證你半夜不孤單，還夜夜笙歌」、「撿啦幹嘛不撿！當今社會人比鬼還可怕」、「大家在草叢裡等你當姐夫，你在各種角度拍照」。