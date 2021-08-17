半島電視台16日報導，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）呼籲阿富汗建立一個尊重人權的包容性新政府(包含婦女權利在內)，並表示塔利班的行為將決定華府是否會承認喀布爾新政府。

普萊斯表示，在塔利班以猛烈的攻勢攻陷該國各重要城市，並奪下首都喀布爾的控制權後，美國與其國際盟友們將密切關注其後續行動。

其表示，「未來的阿富汗政府應維護人民基本權利，不窩藏恐怖份子，以及保障人權，這應包括婦女與女童的基本權利，並建立一個能與我們合作的政府。如果違反前述條件，我們就不會承認該政府」。

他還強調，國際社會對阿富汗應籌組的新政府類型，已達成決定性共識。由聯合國安理會的聲明來看，新政府應該是由阿富汗人領導、阿富汗人所有，並達成民族和解。

他還援引聯合國聲明，指出「只有透過包容、公正、持久與現實的政治解決方案，維護包含婦女、兒童與少數民族在內的人權，才能真正的結束衝突。安理會成員還呼籲各方遵守人權的國際規範與標準，並結束相關的虐待與侵犯行為」。

隨著塔利班迅速攻占阿富汗重要城市，並接管首都喀布爾，阿富汗總統加尼倉皇逃離首都，使塔利班成為當地事實上的政權；不過，塔利班還未宣布成立新政府。

普萊斯重申，美國會利用經濟與外交影響力，確保喀布爾尊重人權。如果塔利班想要獲得國際援助，他們必須採取符合其言的行動。過去，塔利班一直表示，其不但保護阿富汗人的權利，並否認有任何虐待婦女的行為。

普萊斯也警告，國際社會有能力對任何不承認基本人權與婦女權利的政權，採取相當有力的制裁。