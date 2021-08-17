Lulu（黃路梓茵）17日現身《料理之王2》總決賽現場，作為主持人的她，身穿「和平鴿」白色服飾出席，為選手祈福。而一年一度的金曲獎因疫情延到本周六（21日）舉行，二度揭下主持棒的她，她說心情上難免有些忐忑，但也一定會善盡主人的身分把大家照顧好，把時間多留給得獎的音樂人，「大家因為隔離也真的好久不見了，這次好不容易相聚，表演部分也會很精彩」。

對於改成線上形式，Lulu表示平時節目主持也沒觀眾，所以覺得差別不大，該準備的還是要準備，剛好這段時間讓她有比較充裕的時間可以去修改主持橋段，透露前2天正好見到師父黃子佼，對方送了她一盞月光仙子的夜燈：「他說希望這個夜燈可以照亮妳的金曲獎，我聽了好感動！而且月亮因為長得很像香蕉，所以是『佼哥』，很謝謝他。」並頒獎典禮可以「如期開始，漂亮結束」。

最近愛情事業兩得意的她，日前被周刊爆出與萬秀洗衣店金孫瑞夫交往，被問到上週情人節怎麼度過時，她說剛好在錄製《婚禮歌手》，自己也笑說還滿應景的。再被追問是否會因此動了結婚念頭？Lulu慌張直喊：「還沒有考慮！不敢想那麼遠啦！」