圈內隱形富豪夫妻檔侯昌明與曾雅蘭，兩人婚後育有一雙子女，無論在工作還是家庭上，都是最佳拍檔，不料最近在節目中，被命理師詹惟中爆料女方積怨已深，曾不顧外界眼光抱怨老公索求無度「一天要好幾次」，侯昌明竟承認這是事實，但表示自己是用心良苦。

侯昌明在《同學來了》節目中，被詹惟中爆料索求無度，讓老婆曾雅蘭很無奈，沒想到侯昌明認了此事，但表示自已會這樣是為了婚姻長久著想，覺得身心靈都要顧及，精神或是肉體部分必須兼顧，所以私下會努力跟老婆調情，曾雅蘭則說他私下尺度太大，會突然喊「老婆，愛一個」、「寶貝，喇舌」，夫妻日常超羞恥，她經常覺得頻率太高，坦言「感到很厭惡」。

侯昌明聽了老婆的心聲後，補充表示，他一天跟曾雅蘭索討親密互動，可能超過10次以上，舉例老婆上個廁所出來，他會在狹窄的門口堵她，上演霸道總裁戲碼，對老婆喊：「還不抱一個！」曾雅蘭說侯昌明還會要求「質量」，必須胸貼胸、腿貼腿、腰貼腰才肯罷休，這種事情天天上演。

面對侯昌明的激情攻勢，來賓何妤玟吐槽他根本只是想炫耀性方面很強，才不是愛的表現，侯昌明解釋，其實小孩出生後，他們夫妻間有段時間根本「槁木死灰」，自顧自吃飯、滑手機等，出門甚至沒牽手，因此他覺得如果他不主動一點，夫妻感情可能會淡掉，所以才改走熱情路線，就為了想跟曾雅蘭走得更長久一點。