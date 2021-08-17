美國前助理國務卿董雲裳近日在「中國與全球化論壇線上論壇─後疫情時代的中美關係與全球治理」表示，新冠疫情已變成中美間政治足球，消除合作可能性。他認為，中美關係將經歷10年低谷期，美國對華態度不會在一夜間發生轉變，中國應保持低調一點，給美方更多時間，兩位領導人能夠會面將會更好。

董雲裳指出，與SARS相比，新冠病毒真正可悲的是，它變成了中美之間的政治足球，從而消除了合作的可能性，實際上破壞了因這次大流行而復蘇的所有國際合作。

董雲裳認為，當前拜登政府仍然存在很多川普政府時期遺留的不確定性和混亂，還有事情仍在收尾。首先，美國對華態度不會在一夜之間發生轉變，從川普時期對華的狹隘和敵視態度轉為更具建設性的對華態度還需要一定時間。

董雲裳稱，每位美國總統上任後第一年總會對中美關係有所調整。拜登已經在這方面做了6個月。他有很多想法，也非常瞭解中美關係。在看到他與俄羅斯總統普丁的會面以及，想與與中國國家主席習近平見面的迫切希望，我覺得他希望推動這種關係良性發展。

不過，董雲裳也直言，中方對美方一直以來採取的敵視中方的態度表示強烈抗議。我想表達的是這對拜登政府不太公平，因為中方在拜登時期的對美反應遠比在川普時期的反應激烈。實際上是川普政府讓開始這一切，這其實是川普時期導致的後遺症。中方對美方的憤怒在過去幾年積聚起來，對川普的不滿發洩到拜登總統身上，但拜登其實是一位更理性、頭腦更清醒的領導者。

她認為，如果中國能稍微保持低調一點，給美方更多時間，然後兩位領導人能夠會面就太好了。中美雙方需要保持冷靜。中國可能不完全理解美國所做的聲明和事情，但要以一種留有餘地的方式來進行，逐步低調地解決爭端。

董雲裳還說，在川普之後，人們急切需要美國向他們證明，美國會及時應對中國軍事擴張在地區上帶來的安全問題。但真正的問題其實在於經濟，美國人民和拜登都對國際經濟的未來形態以及美國和中國在其中的地位感到非常不明朗。

她稱，中美關係需要很長一段時間才能有所改變，而在這之前，中美關係可能將經歷10年左右的低谷期。但我真的認為，我們已無法承擔這樣的可能了。我們如何才能，最起碼在經濟方面，將各自的體系更好地結合在一起？我們現在絕對需要思考這樣的問題。我不相信作為世界第一大和第二大的經濟體，中美間會中斷貿易。

董雲裳也認為，中國不是蘇聯，中國也不應試圖成為蘇聯。這不僅對中國，對世界來說都會是個巨大的錯誤，也會對中美關係產生巨大影響。