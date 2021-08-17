高雄市政府客家事務委員會連續9年舉辦客家婚禮活動，今年改採競賽方式舉辦「2021年客家婚禮~客家藍衫禮服設計競賽」，樹德科大流行設計系學生的作品《蝶》與《染宴》在女裝組決賽獲得優勝獎，各獲獎金2萬元。

高雄客委會舉辦的客家婚禮是客庄12大節慶活動之一，得獎作品預計在11月20日於客家婚禮中頒獎，並讓新人穿上美麗又具客家特色的禮服登場。

此項競賽活動廣邀全國年輕學子、專業設計師參加，作品須以藍衫為創作元素，結合現代禮服婚紗，發揮創意及設計。計有88件設計圖參與初賽，經評選晉級決賽，完成禮服製作。

決賽已經於8月16日在客家園區雨豆樹木棧步道，以動態走秀方式發表男裝、女裝，各5套藍衫禮服，由業界與學界組成的評審團現場評選，並選出男裝與女裝組各2款優勝作品。

樹德科大流行設計系學生林芳宇的《蝶》作品，靈感取自翩翩飛舞的蝴蝶，以蝴蝶優美的外型及勤奮努力的寓意，結合客家藍衫設計出創新元素的禮服。

藍染與客家桐花季是客家文化不可或缺元素之一。樹科大學生謝官妤與梁家瑋的《染宴》以客家桐花季為創作發想，在藍染、綁染、漸層染的布料上，將油桐花圖樣創作於布料上，並在歐式立體緹花面料繡出油桐花。

對於包辦女裝獎的優勝獎，林芳宇等3位得獎者同聲感謝樹科大老師毛佩華、鄭秋月、張瑛玲在賽事藍染布料的協助，利用暑假疫情微解封期間，在比賽截止日前，採取緊迫盯人方式以1周時間指導藍染學習，親手染出適宜且美麗的藍染布料，製作出心目中最美麗的禮服。