曇花不只可以煮來吃，還很美味？！日前有網友在自家社區花圃發現開了好幾朵「不知道名字」的花，保全跟鄰居看見後，都說這可以拿來入菜，讓她相當好奇並在臉書社團發文詢問，貼文一出立刻引起網友熱議，甚至有專業的網友直接教學烹飪方法，表示這五朵可以煮5碗湯。

網友在臉書社團《家常菜》貼上一張照片，可以看到桌上擺放了5朵剛摘下來的花，花瓣呈白色透點粉紅，看起來非常新鮮。網友表示這是他們社區種的花，保全跟鄰居婆婆說它可以吃，並詢問廣大網友是否知道該怎麼煮。

貼文一出立刻引發網友熱烈迴響，紛紛表示原PO撿到的是「曇花」，有許多經典料理很好吃，並勾起了他們的童年回憶，「小時候吃過燉冰糖甜品、炒肉絲、煮排骨湯， 我也想要種一棵，重溫小孩時的回憶」、「曇花煮瘦肉湯可以治流鼻血，小時候常常吃」、「非常懐念，小時候常吃，新鮮的煮湯或是曬乾再煮都很好吃」、「以前我爸媽會摘下來煮湯」、「煎蛋，懷念的味道」。

甚至還有熱心的網友分享料理方法，「水滾丟薑絲加肉絲，曇花切一切丟下去，在打顆蛋花，就是一道湯了」、「將花瓣洗一下，花瓣一片一片下鍋煮，湯就好像勾芡，還不錯喝，這五朵可以煮5碗湯」、「跟大白菜一起悶，不用勾芡就很像魯白菜了」、「先把花粉去掉，可以曬乾煮排骨湯」。