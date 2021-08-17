34歲香港女星利穎怡擁有34C好身材和甜美臉蛋，2015年她接下外景節目《東張西望》，成為該節目捧出的「東張女神」，15日她過34歲生日，在網上貼出與一票閨密慶生照片，其中穿著低胸小洋裝的她捧蛋糕時還被好友襲胸，整支手伸進事業線，令她哭笑不得。

利穎怡2012年曾客串《愛·回家》，3年後加入《東張西望》的外景主持人，她因在節目中不吝展現好身材一炮而紅，但人紅是非多，網友曾挖出她9年前剛加入無綫藝訓班的舊照，當時她眼睛小、嘴大，和今日大眼挺鼻、櫻桃小嘴的亮麗外型大不同，她接受《東網》專訪時則澄清是因為當時不懂化妝，眼線化得太粗導致像單眼皮，更透露9年來瘦了好幾公斤，才判若兩人。

利穎怡曬被抓胸照片。（圖／翻攝自joannyle IG）

2019年初，利穎怡爆有交往對象，當時她透過IG回應：「各位，沒錯我男友不是有錢人，所以我會更努力工作，謝謝大家關心！」今年7月她出席《寶寶大過天》，因在劇中飾演孕婦，被問何時想當媽？她才鬆口已和男友結婚登記2年，另一半是圈外人，從事銀行業，今年7月14日是兩人正式交往10周年紀念日。

本月中利穎怡過34歲生日，她難得曬出和圈外老公合影，雖用貼圖蓋住老公長相，但可見兩人在高樓餐廳享用燭光大餐，相當浪漫，而在跟另一半慶生前，利穎怡也舉行了「閨密場生日派對」，找來好友尹詩沛及鄧伊婷等人一同慶祝，她貼出自己被襲胸的照片，打趣寫下：「指定動作」，網友回：「每年指定動作」、「抓胸帶來好運？」、「姊妹們退下，換我來」。