新北市昨日驚傳「花蓮旅遊團」群聚案，共計6人確診。台北市衛生局表示，其中共有5人於北市工作，擴大匡列223人，其中有35人為居家隔離。截至中午為止共計199人完成採檢，結果為155人陰性、1人陽性，該名個案感染源初判為職場接觸者，現已安排7名同住家人採檢。

台北市衛生局下午舉行防疫記者會，疾管科長張惠美指出，新北新增的6名確診個案中，就以5人的工作地位於北市，現已透過足跡和工作場域進行擴大匡列，共計有223人將安排採檢，其中有35人居家隔離，截至中午為止，有199人完成採檢，其中154人陰性、1人陽性。

針對新增個案，張表示，該名個案和職場確診員工有接觸，目前正在疫調當中，確定有密切接觸的7位同住家人，將在近期安排採檢，職場也已完成環境清消，旗下員工也會前往篩檢，至於是否為北市個案則尚待釐清。

張呼籲，雖然防疫警戒降為二級，眾人還是要嚴守各項防疫措施，不要有多人群聚、出遊及用餐等情況，降低可能風險，若民眾足跡曾有與確診者重疊，可到北市7大篩檢站免費篩檢，包括北市聯合醫院和平、中興、仁愛等7大醫院。