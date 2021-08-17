彰芳風場的大型水下基樁，放置在工作船上準備安裝畫面。（圖/伯威海事提供）

丹麥CIP位在彰化外海的第一座風場「彰芳離岸風場」，今日(17)宣布已完成本年度48支水下基樁安裝作業，接下來年底前會往上架設套管式管架（jacket）。今日進度等於在海床完成下腳，等套管做好，下半身就完成，CIP即可往上設置大型風機。

CIP表示，此風場為台灣第一座全面國產化風場，預計 2021年及2023 年完成，共計有600 MW(千瓩)容量併聯商轉。

承攬彰芳西島水下基礎安裝與運輸的伯威海事表示，已於昨日順利完成第一階段台灣製水下基樁打樁作業，接下來會於今年完成第一期套管式基礎安裝與運輸工作。

伯威是在荷蘭夥伴Boskalis的協助下，施工船從高雄港出發，於六月底開始執行安裝任務，總計陸續裝載俊鼎機械供應的48支水下基樁，這些基樁平均長度近70公尺，重達320噸，在運輸與安裝上須都具有高度專業技術。

為落實本土化，除了安裝是由伯威海事負責，基樁也全是本土廠商供應。伯威海事表示，除雇用本地船舶以及與本地廠商合作水下噪音減噪工程，並聘請當地漁會所培訓的鯨豚觀測員參與工作。

彰芳暨西島離岸風電計畫執行長 Dennis Sanou表示，彰芳西島風場所需的水下基樁全數由本土廠商供應，安裝工程適逢疫情邊境加強嚴管，對海事工作人員的調度產生嚴重衝擊。

彰芳暨西島風場由丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）主導開發，於2018 年遴選，獲配 600 MW 併網容量，2018年底取得籌設許可(EP)，2019年1月拿到台電電能購售契約（PPA），這期間也獲經濟部工業局產業關聯審查通過。