中小學9月1日開學，教育部今提出開學指引，學校教職員工應完成疫苗第一劑接種且滿14日或提供3天內快篩陰性證明才能入校，每隔7天必須做一次篩檢；學生上課全程戴口罩，吃飯要用隔板或維持社交距離，體育課有肢體接觸或音樂課要吹奏樂器部分，應暫緩或調整課程。

教育部長潘文忠表示，6月到8月已跟全國各縣市教育局處長開過3次線上會議，討論開學後的防疫措施，決定補助中小學3.04億元購置防疫物資及用品，同時也已將「高級中等以下學校及幼兒園110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」（草案）送指揮中心核定。

教育部國教署長彭富源指出，開學後，學校教職員工要進入校園，必須完成疫苗第一劑接種且滿14日；第一劑接種未滿14日或未接種者，首次進入校園服務前應提供3日內抗原快篩或PCR檢測陰性證明，之後每7日進行1次抗原快篩或PCR檢驗為原則。

彭富源說，開學後，學校辦理大型集會活動如開學典禮、周會或迎新活動等，仍應採線上方式辦理為原則；家長及訪客原則不入校（園），但經認定有入校必要者除外。同時，具有新冠肺炎感染風險者、發燒或急性呼吸道感染者，應確實落實「生病不上班、不入校（園）」。

學生方面，彭富源說，除了用餐及飲水，他們在校期間要全程戴口罩。學生用餐時，要用隔板會維持社交距離，且不得併桌共餐；學校飲水機不但要加強清潔消毒，並加註標示僅供裝水用不得以口就飲。

彭富源指出，學校及幼兒園推動之課程及活動，採「固定座位」、「固定成員」實施，並落實課堂點名。體育課程如涉及肢體接觸或音樂課程涉及吹奏樂器部分，應暫緩進行，或由授課教師調整課程目標、教學內容與評量方式。

教育部也請家長在子女上學前先量測他們的體溫，如出現發燒或呼吸道症狀者，應在家休息避免外出。到校後，學校應落實入校（園）時及下午上課前師生體溫量測、手部清消及監測健康狀況。

教育部表示，這項開學指引是基本規範，預計每兩周視國內疫情狀況滾動調整，各縣市可在這項基礎上，進行更嚴格的規定。譬如發現校園有疑似確診案例或高風險人員，得進行預防性停課。

中小學開學防疫指引。(圖／教育部提供)

中小學開學防疫指引。(圖／教育部提供)

中小學開學防疫指引。(圖／教育部提供)

中小學開學防疫指引。(圖／教育部提供)

中小學開學防疫指引。(圖／教育部提供)

中小學開學防疫指引。(圖／教育部提供)