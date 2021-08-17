晶心科(6533)今(17)日舉辦法人說明會，總經理林志明表示，晶心科目前以開發RISC-V CPU為主，朝向全產品線角度出發，V3則為營收貢獻主力，RISC-V、V3持續扮演晶心科雙引擎，面對晶圓產能吃緊，由於晶心科並無直接對晶圓廠下單，還是以客戶端為主。

晶心科第二季營收為2.07億元，季增加37.22%、年增加103.7%，單季營收寫下歷史次高，稅後利益為6011.1萬元、季增加117.3%，更是相較去年同期虧損大幅成長，每股獲利1.41元，也是寫下歷史次高；第二季營業利益率為31.33%、季增加24.54個百分點、年增加53.76個百分點；合併淨利率為28.99%、季增加10.68個百分點、年增加43.76個百分點。晶心科第二季營收比重，矽智財授權金收入57%、權利金收入29%、維護服務收入8%、技術服務收入6%。

晶心科累計上半年營收為3.58億元、年增加72.6%，稅後利益8800萬元、年增加258%，每股獲利2.06元。

晶心科RISC-V具有三大優勢，即成熟度、彈性度以及效能，所謂RISC-V是一種免費開放原始碼指令集架構(ISA)，透過開放標準協作來開發處理器，目前已經有資料中心、伺服器及物聯網等市場開始導入RISC-V架構的處理器。

晶心科RISC-V第二季營收貢獻1.16億元，占比約56.4%，目前RISC-V已經用於邊緣到雲端的SoC，製成從5奈米到40奈米，有許多AI的應用。

林志明表示，去年因疫情衝擊產業，晶心科2021年上半年相較去年同期大幅成長72.6%，若不看去年基期低，晶心科今年上半年相較2019年同期也成長達53.3%，趨勢來說，是一個成長的態勢，晶心科目前以開發RISC-V CPU為主，會朝向全產品線角度出發。

林志明表示，目前V3仍舊是晶心科重要權利金來源，但並不耗費過多的研發能量能，持續有客戶在下單；另一方面，RISC-V權利金貢獻也持續成長，晶心科持續對RISC-V投入資源、推廣業務，故RISC-V、V3持續扮演晶心科雙引擎。

晶心科上半年最大客戶為美國AI、其次為台灣Touch Panel，第三也是台灣的wireless，晶心科前10大客戶占比營收達到69%。營收市場占比，台灣占38%、大陸占35%、美國占17%、日本占6%以及歐洲占3%，林志明表示，晶心科後續也會針對客戶集中度做評估，一旦單一市場、客戶超過3成，就會介入降低集中度，以避免風險。晶心科大陸市場營收目前除V3外，RISC-V近期也有客戶的WiFi產品進入生產，另外，目前晶心科在大陸對大的競爭對手還是Arm(安謀)。

全球晶圓產能吃緊，林志明表示，晶心科和晶圓產能並無直接下單關係，且從過去半年晶心科權利金的成長態勢來看，顯示出客戶端的表現很好。

針對英特爾擬以美金20億元收購RISC-V體系的SiFive，林志明表示，「樂觀其成」，畢竟半導體投資必須投入大量資源，希望英特爾以中立的CPU廠地位加入RISC-V體系，未來也希望有機會成為英特爾foundry的RISC-V供應商。