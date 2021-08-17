桃園市長鄭文燦17日表示，桃園特殊交友圈從7月11日至8月16日累積55人確診，包括職場和家庭感染，雖然已經逐漸收斂，但仍要以16日最後一個確診個案往後14天計算，因此還要再觀察一段時間，他也再度強調Delta病毒已經在門口，要採更高管制政策才能阻絕於境外，機場、防疫旅館和收治責任醫院都要堅守防疫規範。

桃園昨連7天＋0破功增特殊交友圈1例後，17日回歸本土＋0，但有新增1起境外移入，是從緬甸搭乘包機入境的女性、Ct值35，鄭文燦說，該專機9人陽性，要特別注意。

鄭文燦說，桃園會計算每一個群聚個案的傳播鏈情況，包括社交活躍圈，容易引發家庭跟職場的傳播，像是桃園從7月11日到8月16日，特殊交友圈傳播鏈一共有55個人，市府大致都掌握傳播路線圖，強調疫調重要性，如果確診者能夠清楚交代活動史、接觸史等TOCC，市府匡列隔離會更精準、迅速，降低傳播可能性，保護自己也是保護他人，如果這段時間有危險的社交活動，可以自己快篩，或到衛生所或醫院篩檢。

鄭文燦說，每一個傳播鏈風險期，都以最後1個確診個案往後算14天，桃園疫情逐漸邁向收斂，但要到達清零還是要觀察14天，話鋒一轉再度重申國境管制很重要，國境採取第一採，防疫旅館第二採，醫院則要收治確診的病患，3者是目前防疫的重點。

「病毒已經在門口了！」鄭文燦說，Delta病毒的在台病例已經突破3成到4成之間，代表亞洲地區的大流行已經到台灣門口，絕對不可以掉以輕心，要採取更高的管制政策才有可能阻絕於境外。

鄭文燦直言，5月開始的本土大流行，不管4月或5月的個案，基本上都是英國株的病毒，不是印度株，但是最近入境的病例都是印度Delta，比例一直在提高，所以這段時間一定要把國門守護好，機場的防疫規範、防疫旅館的防疫規範，以及收治責任醫院的防疫規範都要做好。

鄭文燦說，疫苗普及度也很重要，桃園劑次涵蓋率是有95萬人、42.18％，其中89萬人完成第一劑、39.22％，6.7萬人完成兩劑接種、2.96％，疫苗如果普及，可形成群體免疫力，不過不保證一定不會被感染，所以個人防護如戴口罩、勤洗手和保持社交距離還是很重要，重申二級管制期間所做的防疫對策，是安心生活的防疫對策，呼籲市民保持。

鄭文燦也呼籲，第六輪接種桃園可服務5.6萬人，可以預約到明天、18日中午12點，社區接種站安排8月23號接種，36個接種站可以服務2.9萬人，目前都還有額度，13個衛生所、23家醫院、124家診所也提供2.6萬名額，他說這輪是採用國產的高端疫苗，相信是安全有效的。