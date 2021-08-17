國際美元反彈，台股17日開低走低收連九黑，外資並轉為賣超，且在匯市先拋後回補，使得新台幣也由升轉貶，上演股匯雙跌，但因出口商拋匯支撐，貶幅並未太大，終場收在27.869元1美元的二周新低，貶值2.1分，台北外匯經紀公司成交量9.79億美元。

外匯交易員指出，國際美元指數走揚，美股指數漲跌互見，主要是科技股回檔，亞股也是跌多漲少，台股無力反攻，最後大跌197點至16661點，統計8月初高點17623點以來，累計已狂挫近千點之多。但因外資對台股後市不看淡，賣股匯出量能並未明顯擴大，僅賣超新台幣88億元，在匯市也是上午買、下午轉賣，提供新台幣一定的支撐。

外匯交易員認為，雖然近來台股已連續九個交易日下殺，但新台幣並未同步大幅走低，先前更出現股匯不同調，全因出口成長表現長紅，出口商滿手美元等著進場拋匯，使新台幣維持在27元價位，短線除非美元大漲，及外資啟動大逃殺，否則新台幣應不至於立即貶破28元大關。