漫威英雄系列電影近年來風靡全球，無論是大朋友或小朋友都被各種英雄圈粉，而旗下科幻電視影集《神盾局特工》除了收視好話題也不斷。華裔混血女星汪可盈（Chloe Bennet）在影集中飾演「震波女」，深邃五官和性感外型超吸睛，在年初因確診新冠嚇壞粉絲，康復後的她依舊性感，日前更大方曬出脫衣裸背，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

華裔混血女星汪可盈在影集《神盾局特工》中，性感外型和演技都令觀眾留下深刻印象，但年初卻爆出確診新冠的壞消息；所幸康復後並無大礙，更馬上獲得影集《飛天小女警》主角之一的工作，可惜的是拍好後又宣布重拍，和她工作撞期只好辭演。

汪可盈居家打扮也散發性感女人味。(圖/ 摘自汪可盈IG)

汪可盈工作之餘經常在IG分享生活點滴，日前她曬出一系列在家休閒穿搭照，躺在沙發上衣下擺掀起，露出結實腹部，臉上幾近素顏看得出狀態維持得很好；在多張自拍中，她突然脫掉上衣秀出裸背，上頭很多紅色印記，疑似是工作時留下的，但她透露自己「玩得很開心」。

從裸背照注意到汪可盈對自己有多自律，脫掉衣服露出大面積身軀，腰部細到根本是螞蟻腰，背部肌肉線條也很明顯，還有模特兒級的直角肩，29歲身材維持得不輸年輕妹子；許多網友看到照片都很震驚，又再度被汪可盈的美貌震撼，紛紛讚嘆「真女神」、「隨便的居家照都美得不像話」。

汪可盈自拍脫衣裸背照，讓粉絲看了超驚喜。(圖/ 摘自汪可盈IG)

29歲華裔女星汪可盈是中美混血兒，父親是華裔美國人，媽媽是美國白人，在芝加哥出生，15歲時有短暫搬到大陸和奶奶一起住，在北京和上海學中文，並以好歌喉進入演藝圈；在2010年回美國發展，2013年獲得《神盾局特工》中「震波女」絲凱一角，開始受到注意。