金門縣府今天表示，為避免疫情入侵金門，現行入境旅客快篩措施將會持續運作，做到防堵病毒於境外，餐飲業也會依照中央的防疫管理規定，以確保鄉親健康、安全。

針對同屬離島的澎湖縣決定8／16起暫停入境快篩，同時餐飲業也全面解封，包括取消內用隔板和梅花座，也不用保持1.5米社交距離在內，引起鄉親關注金門是否也會跟進，縣府今天下午做出明確說明。

縣府說明，國內新冠疫情雖有趨緩跡象，但國際疫情卻愈趨嚴峻，其中病毒株傳播非常快速的Delta變種病毒在台灣已發現案例，即使已完整接種2劑疫苗者，也可能感染。因此，為避免疫情入侵金門，現行入境旅客快篩措施將會持續運作，一定要要防堵病毒於境外。

縣長楊鎮浯表示，金門在防疫策略上需持續運用離島先天的地理優勢，以降低境外移入病例的風險，希望鄉親再包容這段期間的不便與犧牲，而金門至今能維持零確診，給在地鄉親相對安穩的信心，最重要原因之一即是大家充分配合防疫措施。

楊鎮浯強調，尤其是旅台鄉親做到避免跨區移動，在應返鄉省親團聚的年節，機場幾乎不見返鄉人潮，展現出極大的節制與犧牲。以旅居雙北地區龐大的鄉親人口數，有些更住在疫情熱區，但至今未發生移入確診個案，就機率而言更不可思議，這也是金門人愛護家鄉的具體成果。

縣府說明，目前全國防疫警戒降至2級，人流移動漸增，潛在疫情風險並未減少，為有效防堵新冠肺炎，保全金門醫療量能，金門縣餐飲業內用服務仍須遵守中央流行疫情指揮中心於7月23日宣布之「餐飲業防疫管理措施」，包括不同桌之人員間保持1.5米以上間距、獨立包廂、屏風間隔或使用隔板；同桌者採梅花式安排座位或使用隔板等，始得提供內用服務，並以鼓勵「外帶」為優先原則。

根據衛福部資料，金門的西醫師數與病床數對比人口比例，為全國排名最末，僅有1家醫院，很難承受社區感染產生的醫療負荷。因此避免疫情衝擊在地醫療體系，一直是縣府重要考量。

縣衛生局長李錫鑫說明，自5／26在金門機場設置篩檢站，截至8／16入境旅客共計2萬5091人，在台灣端篩檢人數為1萬7494人，金門端篩檢人數為6617人，其中快篩陽性者計36人，進一步經PCR檢驗後皆為陰性。

另在新冠肺炎疫苗接種方面，截至8／15金門的接種人次為4萬2469人，以常住人口5萬2000人計算，疫苗接種涵蓋率（已完成一劑之民眾計算）為81.67％。但縣府評估，完成疫苗接種並不代表能預防新冠肺炎感染，將疫情阻絕於境外仍是最佳防疫策略。