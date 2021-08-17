「橘子嘉年華暑期版」將於8/18至8/22正式登場，遊戲橘子集結旗下超人氣遊戲：8/18《CSO絕對武力》次元連結大亂鬥、8/19《彈射世界》生放送、8/20《跑跑卡丁車》韓國旅行應援團、8/21《天堂M》旗幟戰菁英賽第四季、8/22《新楓之谷》BOSS 挑戰賽，相繼推出熱血比賽及二十多種虛寶獎勵、帶給玩家最精彩的節目內容！

歡慶嘉年華登場，遊戲橘子加碼推出特別活動【遊戲Chill嗨嗨】收看遊戲節目可隨機獲得寶箱序號、蒐集七彩「Chill徽章」可獲得2000元購物金、加碼再抽AirPods Max，百萬好禮隨開隨拿！敬請鎖定「橘子嘉年華暑期版」直播平台、準時收看！

8/18(三)《CSO絕對武力》史上第一次！國民女神 VS 二次元偶像 次元連結大亂鬥

嘉年華首發遊戲節目，將由《CSO絕對武力》打頭陣，於8/18(三)晚上19:40至20:20，推出【史上第一次！國民女神 VS 二次元偶像 次元連結大亂鬥】節目，邀請超人氣虛擬偶像VTuber「杏仁咪嚕」，以及女神級網紅：「貝莉莓」、「瑀熙」、「奎丁」，挑戰【殭屍英雄】模式、陪伴全民老公度過開心又好玩的夜晚！直播同上達到1000人、就放送「活動解碼器」*1、關卡獎勵再送出「福袋」*1，還有女神親筆簽名的拍立得！不容錯過！

8/19(四)《彈射世界》生放送、獎勵超誠意：全體玩家贈送星導石、10連抽裝備轉蛋劵！

《彈射世界》於8/19(四)晚上19:00至20:20，推出【生放送】節目，將首度介紹遊戲中最新開放的劇情活動【光彩摩天樓．後篇】，包含期間限定新BOSS「萬物之母．拉芙」及BOSS掉落新裝備「24／7」，並搶先獨家預告8/27全新角色、限定活動以及各種福利，超豐富的節目內容，絕不能錯過！

節目將邀請實況主「大丸Winds」及「懶貓LanCat」帶領玩家一起線上體驗，達成指定同上人數，官方將進行全體玩家派獎：達1000人送瑪納×100000、達2000人送500個星導石、達3000人送「10連抽裝備轉蛋券」、達4000人還會送出「神秘獎項」，敬請期待！

《彈射世界》8月19日節目

8/20《跑跑卡丁車》韓國旅行應援團、全新賽道＆全新車款、一起奔馳！

《跑跑卡丁車》於8/20 (五)晚上19:00至20:20，推出【韓國旅行應援團】節目，特別邀請2019世界賽選手「爆哥」、「爆蛋」、「蛇王」、「睏平」及重量級導師「朔月」回歸，體驗遊戲中全新登場的「韓國」系列的五種主題賽道，節目內容包含【世界賽選手重返韓國】、【韓國捉迷藏】、【世界單挑賽】三大關卡，一起夢迴當初2019世界賽的韓國世界！直播同上達1000人送「車款蒐藏品寶箱」*3、達2000人 送「傳說車款的超級寶箱」*1、達3000人送「黃金遊俠SR-R(永久)」*1，直播留言加碼再抽全新神話車款「黃金遊俠X」、最強的V1車款「魔音V1」，數量有限！

《跑跑卡丁車》8月20日節目

8/21(六)《天堂M》旗幟戰菁英賽第四季、最熱血的戰鬥＆最豐富的虛寶！

《天堂M》於8/21(六) 晚上19:00至20:20，推出【旗幟戰菁英賽第四季】節目．特別邀請知名實況主「丁丁」及「小屁」擔任賽評，此次比賽不同過往分為預賽和決賽，而將採用網頁報名方式，統一配置玩家角色能力與裝備，於「遺忘之島」直接開戰！觀看直播比賽的玩家，千萬別錯過以下獎勵。

※賽事預測獎勵

達指定條件玩家，可於預測活動頁面參加，成功預測獲勝隊伍可獲得「名譽金幣」*2021、「變身製作硬幣」*2021、「魔法娃娃製作硬幣」*2021、「殷海薩的祝福」*2021。

※直播活動獎勵

直播過程將隨機時間點公佈限時使用序號，獎勵包含：「高級變身抽卡包(嘉年華)」*1、「高級魔法娃娃抽卡包(嘉年華)」*1、「一般變身抽卡券(嘉年華)」*30及「一般魔法娃娃抽卡券(嘉年華)」*30。

※直播同上獎勵

直播觀看同上達1000至10000指定人數條件，將加碼於全伺服器放送以下獎勵：「莫提斯的料理(嘉年華)」*30、「莫提斯的祝福卷軸(嘉年華)」*30、「龍之珍珠(嘉年華)」*50、「殷海薩的祝福」*2021、「傲慢與信念之塔時間補充寶石(嘉年華)」*1、「名譽金幣箱(嘉年華)」*1、「西域魔法娃娃抽卡小包(嘉年華)」*1、「西域變身抽卡小包(嘉年華)」*1、「最高級魔法娃娃抽卡券(嘉年華)」*1、「最高級變身抽卡券(嘉年華)」*1等虛寶。

此外，《天堂M》同步預告，將於明(18)日推出【怪物的叛亂】及【妖魔再次進攻】兩大活動，其中【怪物的叛亂】指定副本內怪物數量將提升至兩倍，敬請玩家把握機會狩獵。以上活動條件、獎勵說明以《天堂M》官網公告為主。

《天堂M》8月21日節目

8/22(日)《新楓之谷》BOSS 挑戰賽、挑戰最強BOSS受選的賽蓮、送虛寶「復古鳥籠椅子」

《新楓之谷》於8/22(日)晚上19:00至20:20，推出【BOSS 挑戰賽】節目，邀請之前Twitch打王比賽的8位選手進行4對4團體賽，並邀請實況主「神秘秘」及「Multy」擔任賽評主播，賽制內容為BO5(五戰三勝)，需挑戰遊戲中的各種高難度BOSS，如：「史烏」、「威爾」、「真‧希拉」、「黑魔法師」，以及目前遊戲中的最強BOSS「受選的賽蓮」！「受選的賽蓮」為新登場BOSS角色，擁有複雜攻擊技能及五種型態，強力考驗選手的操作技巧，並且需仰賴各職業互相搭配、才有機會成功擊殺！

此外，節目將搶先曝光遊戲未來最新版本資訊，包含：「M-DAY」活動、「神之子」職業開放限時創角等獨家消息，直播同上達15000人再送「復古鳥籠椅子」*1。

《新楓之谷》8月22日節目

beanfun!好康拿不完！遊戲Chill嗨嗨、百萬好禮隨開隨拿！簽到簿再加碼！

歡慶嘉年華，遊戲橘子推出特別活動【遊戲Chill嗨嗨】玩家於嘉年華期間，每天收看遊戲節目時段，主持人將隨機公布寶箱序號，可於beanfun!應用程式中的嘉年華主頁輸入領取，開啟「Chill嗨嗨」寶箱隨機獲得一款「Chill徽章」或零用金，此外，活動期間完成任一次遊戲橘子簽到簿簽到也可領取一次寶箱。

蒐集指定顏色「Chill徽章」可獲得2000元有閑購物金或100元樂豆點或GASH 50點，還有加碼AirPods Max可抽獎，詳情請參考【遊戲Chill嗨嗨】活動公告。

遊戲橘子簽到簿嘉年華周加碼送！每日完成簽到，可獲得多款遊戲虛寶、實體周邊及樂豆點，敬請把握。

遊戲Chill嗨嗨活動玩法

遊戲橘子簽到簿加碼

「橘子嘉年華暑期版」活動資訊

線上直播：8/18(三)-8/22(日) 18:50連續五天，Facebook遊戲橘子Gamania粉絲團直播、beanfun!應用程式、Yahoo!TV遊戲電競頻道、Twitch、 17Live