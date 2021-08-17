今年受到疫情影響，十方啟能中心不只捐款受影響，連中秋月餅買氣都嚴重下滑，美味實惠的中秋月餅盼民眾與企業多採購。（十方啟能中心／盧金足台中傳真）

新冠肺炎疫情風暴影響全球，社福團體也是疫情受災戶，即將來臨的中秋節是社福團體銷售月餅開發財源重要節日，十方中秋月餅最高紀錄曾賣出8000盒，但今年至目前為止，只接到200多盒訂單，預購冷颼颼，十方說，特別開發客家風味的梅干菜、蘿蔔干鹹甜月餅和玫瑰荔枝酥，希望吸引更多買氣。

知名主持人胡瓜多年來愛心支持十方啟能中心，也號召很多藝人加入，但今年受到疫情影響，十方啟能中心捐款受影響，連中秋月餅買氣都嚴重下滑。

今年公益團體的月餅，即使走低價位，銷量也不好，有的訂單甚至不到往年的三分之一，讓社福人員愁眉不展。

十方啟能中心主任游月菊表示，基於防疫考量，先前還擔心是否要動員志工幫忙製作月餅，結果根本就是多慮了。

十方製作美味中秋月餅，最高紀錄曾經賣出8000盒，為了順利出貨，中心除了全員出動之外，連學生家長、親友，都到中心加班到深夜，忙到人仰馬翻，至於開賣以來的最低紀錄，也有2、3000盒的銷量。

游月菊憶起往年在中秋節前一個月，至少都有數百筆訂單，平均1500盒以上的銷量，但今年至目前為止，有永慶、台慶不動產、有巢式房屋和公家機關捧場之外，只有接到200多盒訂單。

為開發買氣，今年十方啟能中心的3種中秋月餅禮盒，全部400元有找，特別開發出有客家色彩的梅干菜、蘿蔔干鹹甜月餅和玫瑰荔枝酥，要讓民眾吃出不同的風味。