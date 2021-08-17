大陸知名男星吳亦凡深陷性醜聞風波，因涉嫌強姦罪遭刑事拘留，昨檢方以涉嫌強姦罪為由批准逮捕，本案幾乎不能取保候審（交保候傳之意），得繼續被羈押，一名律師公開看守所的內部情況，若是嫌犯不服從就會受到不堪處罰，而依照目前調查進度，最快也要到2022年判決才會出來。

一名律師前往吳亦凡正被關押的朝陽看守所，在網路上公開內部狀況，指出在被關進去前3天就要先把「監規」背起來，等到入獄後就會有人來抽查檢驗，如果背不出來就會被派去掃廁所、通馬桶，做一些粗活，但如果成功通過，就可以做擦地板或疊毛巾這些簡單的工作。

看守所的內部模樣一覽無遺。(圖/翻攝自微博)

在看守所裡，泡麵、盥洗用具都要自己用錢買，因此錢特別重要，一個月大約會花到500人民幣(約2000新台幣)，儘管吳亦凡目前犯罪事實明確，律師也表示：「根據逮捕的罪名，無法準確判斷其量刑。根據以往經驗，吳亦凡的刑期大概不少於5年。」

看守所的行程表曝光。(圖/翻攝自微博)

律師坦言，若是吳亦凡認罪，案件的進行速度就會更快，「快的話，估計2022年1月之前會有一審結果。慢的話，正常情況下2022年3月也該有結果了。」另外也有人曬出看守所的一天行程，早上5點起床早點名、吃早餐，開始45分鐘的反省，到9點放風半小時，接著開始上課再進行反省，吃完午餐後，下午1點再反省，晚上8點半晚點名後就可以上床睡覺，每天的生活都十分規律。