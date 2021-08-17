台北市今日新增2名本土確診個案，分別1男1女、居住於萬華和內湖，年齡介於未滿10歲至50多歲，其中1例是接觸家人確診，另外1例感染源則在釐清當中。此外，今日新增的確診足跡皆為新北個案，其足跡遍布台北捷運紅線、橘線、棕線及藍線9站，與高鐵台北車站等地。

台北市衛生局下午舉行防疫記者會，疾管科長張惠美指出，今日北市共計新增6例確診個案，分別為境外移入4例，自美國、英國入境，以及本土2例。本土個案為分別為1男1女，年齡介於未滿10歲至50多歲，居住於萬華與內湖區，其中1例為接觸確診家人，1例感染源釐清中。

由於日前爆發新北群聚案，就北市足跡部分，張惠美指出，個案曾在12至14日，到過捷運頂溪、東門、台北車站、府中、忠孝復興、六張犁、三民高中站、民權西路站、石牌站等9站，橫跨北捷4條主要路線及重要轉運點，這3天也有來回高鐵台北車站至左營站的足跡。

有關信義區知名餐廳「饗饗」被列為確診足跡，張說明，由於新北個案是在8日前往用餐，超過可傳染期，北市為求謹慎才擴大匡列，目前餐廳46名員工都採檢陰性。

至於台電大樓繼上周出現1名員工感染後，昨日再發生同辦公室職員確診一事。衛生局表示，已匡列30人居家隔離，17日會進行全樓層清消，目前正在進行疫調中，詳細資訊待確認後將會公告周知。