1名女網友陳述，她的男友因七夕情人節當晚沒有嘿咻與她吵架，她解釋當天已有約會、送禮，只因這陣子陰道炎復發，所以她拒絕男友的邀約，並說願意用其他方式滿足對方，男友仍爆氣，男友隔天還翻出她的私密處保養品，問她「擦了不就可以做了」，讓她傻眼怒嗆「到底情人節為什麼是『騎人節』啦」。

該女網友在Dcard上發文表示，上週六（14日）她與男友慶祝完七夕情人節，當天回家因為沒有發生性關係，對方就找她吵架，她說2人同居，近期性行為頻率較低，加上這陣子天氣悶熱，導致陰道炎復發，因此當天她就沒有答應對方需求，說可改用「其他方式」滿足對方性慾，對方仍不肯因此大吵。

男友在吵架的隔天還傳訊息說，她有買私密處保養品，擦了應該就能發生性行為，她則回覆該物只是讓味道好一點，而且買保養品與能否發生關係不能相提並論。（翻攝自Dcard）

該女網友說，情人節前2天她才看過婦產科，「塞劑都還沒溶解你就想要做，是有沒有要體貼我？」而男友在吵架的隔天還傳訊息說，她有買私密處保養品，擦了應該就能發生性行為，她則回覆該物只是讓味道好一點，而且買保養品與能否發生關係不能相提並論，怒嗆「什麼年代了女人保養不是為了取悅男人好嗎」。

該女網友最後在PO文處怒嗆「到底情人節為什麼是『騎人節』啦」；其他網友則留言建議她，「講那麼多你也不分手，就繼續給他糟蹋啊」、「這男生很不在乎妳，感覺只想肉體歡愉，建議妳分手」、「到底關情人節屁事，不想做、勉強別人做，就是很過分不懂嗎？他看起來根本不愛你而且非常自私」。