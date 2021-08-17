開學將至，各校如火如荼在準備防疫工作，不過防疫隔板搶手，大校擔心量缺無法一次購足、小校擔憂搶不贏大校，桃園市長鄭文燦說，口罩、酒精等防疫物資17日已全數發放完畢，教育部也補助3200多萬讓學校購置食物隔板，市府會協助各校在9月1日前完成。

鄭文燦說，因應9月1日開學，桃園防疫工作要落實到校園，學校要成立防疫小組、整備防疫物資、完成消毒計畫，並且有餐飲的防疫規範，學校人員進出、社交安全距離以及應變計畫等也都要建立規範。

鄭文燦提到，今天教育局已發防疫物資給各學校，包括口罩、酒精等，幼兒園、國小、國中、高中已全部發放完畢，市政府也經由教育部補助3200多萬，要購買用餐的食物隔板，目前用餐隔板部分學校已經有購置，希望在9月1號以前全部完成購置，市府也會注意廠商跟價格，協助各學校完成。

鄭文燦說，桃園也希望用家庭聯絡簿落實衛生教育，鼓勵孩子記錄家庭成員的自主健康管理情形如體溫等，另外應變計畫的部分，一人確診全校要停課14天，這也是上一波本土疫情桃園累積的經驗，只要有一人確診全校停課14天清消採檢，希望9月1號學校開學的所有準備工作都能夠如期完成。