南韓股市周二為連續第八個交易日的下跌。由於南韓最大貿易夥伴中國經濟放緩，更增添了市場對新冠病毒的負面擔憂。韓元走弱，基準債券殖利率下滑。
周二南韓KOSPI指數收跌28.20點或0.89%，為3143.09點。成交量為6.80億股，在919檔股票中，僅116檔上漲。
在重量級企業中，三星電子跌0.27%；SK海力士持平；樂金化學和Naver分別跌0.33%和1.83%。
Mirae資產證券分析師Park Kwang-nam表示，美國和中國一系列劣於預期的經濟數據表現，加劇了對全球經濟放緩的擔憂。
韓股周一休市，周二對中國七月工廠和零售的數據反應悲觀。
在主板上，外資淨賣4169億韓元(約3.54億美元)。
韓元下跌1%，1177.1韓元兌一美元，來到接近一年來低點。
基準10年期國債殖利率下跌3.2個基點，為1.888%。
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