教育部針對全國各地方高中以下學校補助開學後各項防疫物資經費。（學校提供／謝瓊雲彰化傳真）

教育部針對全國各地方高中以下學校補助開學後各項防疫物資經費，彰化縣共獲得1293萬8400元經費補助。（學校提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣中小學開學後的用餐隔板經費終於有著落了。（縣府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣公布開學後教育部的防疫停課標準與相關指引。（縣府提供／謝瓊雲彰化傳真）

中央聽見了，用餐隔板經費有著落了。9月1日開學在即，彰化縣獲教育部補助中小學生用餐隔板等防疫物資經費1293萬8400元；彰化縣長王惠美感謝中央支持地方防疫，強調全縣仍有3、4千名老師尚未打第一劑疫苗，呼籲中央儘速撥發，以利早日完成教職員疫苗接種。

王惠美17日公開在防疫說明記者會上，感謝中央全額補助開學後的防疫物資；並說明開學後的防疫停課標準，高中職以下各級學校，校內有1名師生確診，該班全班停課，同一班內師生有2人以上確診則全校停課，同一鄉鎮市內有3分之1學校停課，全區學校均需停課。

王惠美表示，9月1日開學在即，學校教職員疫苗接種尤其重要，目前縣內有3700名老師沒疫苗，希望中央儘速撥發，以利儘早完成教職員疫苗接種。

衛生局長葉彥伯表示，開學後尚未接種第一劑達14天的教職員，需持快篩陰性證明文件才能到校出勤，建議可利用彰化縣「首日上班」免費快篩補助，之後則須定期自費篩檢。

教育處表示，教育部防疫物資補助案，彰化縣共獲1293萬8400元經費，將按學校規模、學生人數等研議各校補助額度；包含教職員生午餐隔板共630萬元，將委由學校各自採購，剩餘經費用於校園防疫酒精、口罩等物資，以利開學。將會要求各校務必在開學前，一定要採購到隔板，並依教育部指引規定，加強防疫保護學童安全。