基隆目前有中山、暖暖、安樂、八斗，4所市立高中，近日傳出因應少子化要裁併成2所，市府回應並無此計畫，已制訂相關規範維護師生權益。許多市議員建議，發展特色高中，吸引學生就讀。

議員陳明建表示，市府規定以25人為一班，但滿班愈來愈困難，目前很多普通班都不足，未來班級持續變少，可能面臨合併，要求教育處必須審慎思考，他說，八斗高中有原住民班，要達到25人更是難上加難，現階段應該投入資源改善教學環境和課程，讓學生願意留在基隆就讀。

市議員藍敏煌指出，少子化是不可避免的趨勢，根據教育處資料顯示，基隆全市國中畢業生逐年下降，2021年減少20％，預估2025年再減少10％，他認為，未來會再影響高中入學人數，併校可能性也會提升，市府應該擬定計畫，未雨綢繆，發展特色高中。

藍敏煌說，高中未有學區限制，若發展特色教育能吸引雙北學生，他提及，這次東奧有許多原住民選手表現傑出，建議市府可以在八斗高中培養第一所體育學校，同時整併其他學校資源，增加軟硬體設施、師資，吸引更多學生。

對此，教育處長林祝里表示，市府並無裁併計畫，只有因應少子化實施「招生班級數核定作業要點」，只要學校班級數經核減時，會成立「輔導小組」進入學校協助輔導，保障教師工作權，並與學校合作尋求最好處理方式，她說，目前4所市立高中總計招收1308名學生，實際招收1038名，尚有270名缺額，未來會積極投入資源，鼓勵各校發展特色。