疫情微解封，澎湖觀光復甦，航空公司陸續增加班次因應，立榮航空公司為協助疏運鄉親及旅客，自8月20日至9月30日每週五、日調整放大機型各1航班，並自17日下午4時起開放訂位，請有機位需求的鄉親逕向立榮航空公司訂位專線、全球資訊網、app或7-ELEVEN ibon 、全家FamiPort訂位購票。

增加班次：臺北澎湖9115 15：40／澎湖臺北9116 17：20；高雄澎湖8711 16：15／澎湖高雄8710 17：45；航空公司網址及電話：立榮航空： http：／／www.uniair.com.tw 、(02)2508-6999。

澎湖縣政府旅遊處提醒鄉親提早訂位、注意開票期限及機票使用限制。外出旅遊或返鄉應事先完成訂位，以利搭機順利，訂不到機位，請逕洽各航空公司官網或客服專線候補訂位，其候補數據為民航局請各航空公司主動增開航班參考依據。