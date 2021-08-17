容祖兒和李斯丹妮合作新歌〈So Fresh〉。（英皇娛樂提供）

容祖兒推出新歌〈So Fresh〉。（英皇娛樂提供）

容祖兒和李斯丹妮合作推出新歌〈So Fresh〉。（英皇娛樂提供）

容祖兒推出全新數位單曲〈So Fresh〉，找來風格迥異的人氣新星李斯丹妮注入RAP動感新意，使人耳目一新。

容祖兒說：「這首歌帶有復古清新元素又輕鬆旋律舞曲，我喜歡唱快歌帶給大家歡樂時刻，在夏天唱這首單曲，就像吃了冰淇淋，想讓大家聽了輕輕鬆鬆開心的生活。在後疫情時代大家不要想太多，為枯燥乏味的生活加上一點甜，再次呼吸一口輕鬆甜美的空氣，也透過音樂想帶給大家，活力滿滿新鮮的正能量，每一天都可以是充滿期待，So Fresh 新的一天。」

容祖兒與李斯丹妮熱力共舞出演〈So Fresh〉MV，一開始容祖兒帶著大家從枯燥乏味的辦公室生活出走作為開場，轉換到輕鬆歡樂的街道、遊樂場、電影院，隨著歌曲張力不斷轉換場景，目不暇給的斥資拍攝令人驚豔!流暢的視覺讓輕鬆歡樂的氣氛不自覺的傳遞開來，容祖兒說：「能跟新朋友有新的合作，產生不同樂趣及火花，是值得開心的事也很感動興奮，想把最好的作品給大家，希望大家會喜歡。」

參加《乘風破浪的姊姊2》後，容祖兒推出全新國語歌曲，她特別謝謝李斯丹妮，希望大家喜歡這首歌，在夏天帶給大家耳目一新的感覺。導演很用心，在道具裡埋下許多「容祖兒密碼」，例如「有我的生日6／16、演唱會名稱、我的歌啊，請歌迷一定要留意。」最特別的是，導演還弄來了一隻大鵝，容視兒覺得超級可愛，另外在辦公室裡，與一群外國粉領上班族共舞。她在游泳池和滿池的五顏六色的小球非常開心。也覺得李斯丹妮非常認真，感謝她從長沙特別飛來，拍完又飛去上海，要把兩人時間湊一起真的不容易。