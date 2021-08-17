隨著近期國內疫情趨緩、警戒降為二級後，許多民眾的生活已陸續恢復正常，女星「瑤瑤」黃喬歆也已復工、進攝影棚錄影，而樂於分享生活大小事的瑤瑤，今（17日）則曬出美甲照，這也是她自從疫情爆發後，終於再做美甲，讓瑤瑤開心直呼：「指甲亮晶晶心情都變好了」，不過仔細看自拍美照，她超深事業線也見客，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

照片中，瑤瑤曬出美甲照，這是她自從疫情爆發後，終於再做美甲，瑤瑤開心發文：「透亮透亮很耐看，果然女孩還是要美美的，指甲亮晶晶心情都變好了」，頂著精緻妝容的瑤瑤，五官和顏值絕美，不過照片中還有個大亮點，上身豪開低胸的瑤瑤，傲人上圍呼之欲出，瑤瑤的I字深邃事業線全都露，畫面辣度爆表。

瑤瑤的好身材讓網友眼睛大吃冰淇淋，其實瑤瑤日前開工錄影時，她就曬出深V自拍辣照，大方解放白嫩美肌和傲人上圍，靠著桌上自拍的瑤瑤，深邃事業線和東西半球全都露，而當時終於開工的她，也發文直呼：「也是工作一整天的開心回家囉」。

身為美女的瑤瑤也已名花有主，她與韓籍男友李振遠交往3年多，小倆口感情穩定，也不時放閃，儘管瑤瑤和李振遠難免因文化差異而吵架，不過雙方都彼此磨合、溝通，外界都看好小倆口的戀情能早日開花結果。

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