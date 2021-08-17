岡秀顧問群17日贈送一座正負壓艙給岡山秀傳醫院，打造友善篩檢環境。（岡山秀傳醫院提供／林瑞益高雄傳真）

岡秀顧問群17日贈送一座正負壓艙給岡山秀傳醫院，打造友善篩檢環境。此設備建置在岡山醫院急診室前篩檢站，岡山醫院院長趙昭欽感謝岡秀顧問共同集資慷慨捐贈，造福醫護與篩檢民眾，齊心抗疫。

趙昭欽表示，新冠疫情產生大量採檢需求，採檢的一線醫護人員需承擔採檢時被感染的風險，醫護人員在採檢前，仍需穿戴一層層包得密不透風的防水防護衣汗流浹背，全副武裝上陣。脫下防護衣，臉上滿是壓痕的模樣，看了讓人不捨。

院方表示，在有了此正負壓艙後，採檢人員在貨櫃屋內採檢，受檢者在另一邊，採檢者只需戴口罩、無需全副武裝就能與受檢者完全隔離，不僅可加快採檢速度，因應大量採檢需求，也能降低採檢人員在採檢過程中遭感染的風險。

其次，艙內配置空調且維持恆溫、恆濕，採檢醫護可免曝曬、寒凍之苦，對醫護人員來說，此設備不但改善採檢環境，還可降低採檢人員染疫風險，是醫護人員一大利器。