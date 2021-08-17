高雄康姓男子與陳姓女友辦婚宴後、女友拖延1年不肯辦理結婚登記，追查才發現女友已有同居男友，在喜帖上印的是假名，憤而提告求償宴客費用與慰撫金共204萬元。高雄高分院認定女方故意違約，判陳女應賠償康男89萬元確定。

康男與結識7年的陳女2017年在漢來巨蛋舉行婚宴，一年後陳女仍藉故拖延、拒絕辦理登記。康男與陳女因工作分隔兩地，北上新竹追查竟發現陳女已有同居男友，就連喜帖上的名字、陳女父親名字全都是假名。

康男大受打擊，出現輕生念頭，多次到醫院求診，迄今仍須接受心理治療，怒向女友求償喜餅、婚紗、婚宴、蜜月旅行等104萬元費用及100萬元精神撫慰金。

陳女辯稱，她與康男並未約定具體登記結婚日期，並無結婚期約存在。喜帖上印的是自己的小名，之後才會改名。喜帖上印的是生父姓名，身分證上則是養父的姓名，並無欺騙康男。此外，新竹同住男子只是租屋關係，並非男友。

陳女反控，遲未登記是因為康男妹妹另涉犯侵占案件，把財產借名登記在她名下，避免引起懷疑才遲未辦理。康男也未能舉證證明所稱具體結婚日，她逾該約定日而故意不為結婚登記等事實，康男主張解除婚約及損害賠償均無理由。

一審判陳女應給付康男103萬元，上訴至高雄高分院，法官認為陳女故意違約，又於婚約關係存續期間與另名男子同住確有過失，判陳女應賠償89萬元。