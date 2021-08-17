北港本月初發生淹大水事件，縣府日前舉行首次會議研討，針對滯洪池的排水道逆流、溢堤堰過低等問題，縣長張麗善表示，為杜絕日後暴雨重演淹水，擬加開一條順流的排水道加速排放速度，另在溢堤堰加裝水閘門，避免滯洪池的水在大排之間流來流去。

北港鎮8月2日因強烈西南對流，時雨量突破100毫米，雨水下水道、道路側溝、農田排水堵塞，外水不斷排入、內水排不出，雨量溢流至市區，造成北港鎮多處積淹水。

雲林縣政府北港治水專案小組上周邀集水利署、第五河川局、營建署、北港鎮公所、農水署雲林管理處、交通部公路局第五區養護工程研商。水利署建議，北港滯洪池需透過工程方式加強入流或退水功能。

張麗善表示，北港滯洪池庫容量可達133萬公噸水，淹水那一天只儲存66萬公噸，問題在於暴雨量經由新街大排入庫，溢堤堰僅高4公尺，無法把大水控制在池內，水在大排和滯洪池間流來流去，新街大排的排水速率降低，解決之道是在溢堤堰上加裝水閘門以控制水流。

張麗善指出，滯洪池水排入北港溪的排水道，可能是當初避免徵收私人土地，勉強在公有土地上開道，地勢是逆流且繞了一圈，她希望能加開一條順向排水道。

雲林縣府也提出擴大新街大排抽水站前池、設置府番大排分水系統的可能性。

張麗善說，新街大排抽水站的速率1秒12公噸，目前前池只有四分之一功能；府番大排承接所有農田水量，末段排入新街大排，考量極端氣候時代來臨，有必要施作分水系統，部分引入客厝大排，但需考量是否高鐵基礎的負擔。

張麗善強調，縣府六月間完成府番大排清淤，淹水主要積在北港農工一帶，她去視察時看到側溝漩渦快速，排水功能是有的，但需透過地下箱涵、抽水等，滯洪池排放距離北港溪又有一段距離而導致積水。