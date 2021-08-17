舉重女神郭婞淳為台灣在東京奧運拿下金牌，一名23歲黃姓男碩士，也在學校健身房練舉重，未料在槓鈴舉過頭頂時動作失敗，左手因受力過猛瞬間斷裂，最後靠微創手術順利接回。聯新國際醫院骨科醫師陳哲裕提醒，舉重運動不只得力大無窮，也需要高超技巧，民眾如要嘗試練習，得留意運動傷害的風險。

黃姓碩士生送醫後確診為閉鎖性的上臂肱骨斷裂骨折，陳哲裕指出，上臂肱骨骨折過去大多採取傳統手術治療，傷及橈神經的風險大，嚴重恐造成手臂癱瘓影響日常生活。此外，傳統手術為了降低神經受傷風險，需把骨折處傷口完全打開，確認神經的完整性後，才能進行骨折的固定，但即使傷口完全打開骨折固定後，病患仍有神經麻痺可能性。

考量黃同學年紀輕與生活功能的需求，陳哲裕量身打造微創手術，改從手臂前側進行，避免神經受損的問題；骨板採用鈦合金材質，之後不必再開刀移除骨釘骨板，免除沾黏問題與第二次手術的風險。他開完刀就能活動手臂甚至彎曲，後續追蹤恢復良好，3個月後骨頭已經癒合，又回到健身房做運動。

陳哲裕表示，傳統手術傷口面積大，復原時間長，病人也因為疼痛感而在數個月後才開始做復健；至於微創手術的傷口小且疼痛感下降，有利於病人及早進行復健，任何運動皆有其專業性與技術性，民眾從事運動訓練都應做好防護措施，並且量力而為，才能避免運動傷害的發生。