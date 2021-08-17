塔利班重新奪回阿富汗，大批阿富汗人湧進喀布爾機場逃難。中國外交部發言人華春瑩表示，她和大家一樣震驚，在電視上和網路上看到關於喀布爾機場混亂的畫面，特別是有人因為急於跟隨美國人撤離，卻不幸從美方飛機起落架上摔下身亡的影片，「喀布爾機場這幾天的混亂似曾相識，讓人感慨萬千」。

一架美軍C-17運輸機塞了640名阿富汗人，上百人擠爆機艙的畫面曝光，除此之外，喀布爾機場的混亂狀況也造成至少8名阿富汗人死亡。

對於這兩天國際輿論高度關注當前阿富汗局勢以及美在其中所負的責任，華春瑩表示，美國對外政策是否已經失敗，美國的盟友是否認為美國靠不住，美方和有關國家都會做出自己的思考和結論。

她反問，美國以反恐名義發動阿富汗戰爭，但是美國贏了嗎？20年來，在阿富汗的恐怖組織從個位數增長到了20多個，美國給阿富汗人民帶去了和平嗎？

華春瑩指出，她注意到拜登總統講，美國在阿富汗的目標不是重建，「這倒也是句實話，因為無論是在伊拉克、敘利亞還是阿富汗，我們看到美軍所到之處留下的都是動蕩、分裂、家破人亡，留下了千瘡百孔的爛攤子。美國的力量和作用是破壞，而不是建設。」

她說，正如昨晚中國外長王毅應約與美國國務卿布林肯通電話時所強調，軍事干預、強權政治不得人心，終將失敗，把外來模式生搬硬套到歷史文化和國情截然不同的國家水土不服，最終難以立足，「用強權及軍事手段解決問題，只會使問題越來越多」。

華春瑩表示，希望美方能對其動輒軍事干預、窮兵黷武的政策做出認真的反思，停止打著民主、人權的幌子肆意干涉其他國家的內政，破壞其他國家和地區的和平和穩定。