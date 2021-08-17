美少女綜藝《我愛黑澀會》班底出身的女星Albee(范乙霏)，擁有甜美臉蛋與火辣身材，個性率直可愛，人氣相當高，因此成了各大綜藝節目競相邀約的熱門人選，而Albee私下個性跟鏡頭前一致，自曝在家「天然」到喜歡全裸不穿衣服，就算在男友家也是這樣，也因此發生深夜撞見男友哥哥的糗事，當時害羞的狀態讓她至今難忘。

Albee個性率直坦率，面對感情也是，曾經在節目上大方認愛，跟圈外男友Falo戀愛ing，小倆口感情甜蜜，公開之後愛得越來越大方，她也會在節目上分享交往過程中難忘的小故事，Albee在《今晚開讚吧》節目中坦言，自己在家都脫光光行動，很不愛穿衣服，睡覺也裸睡，不料某次睡到凌晨內急醒來，也沒多想就走去廁所，結果竟然遇到人。

Albee表示，她當時是在男友家，男友家的格局是分兩邊，他們生活起居這一側基本不會有人過來打擾，因此她一直都很放心，那次深夜起床上廁所，Albee表示她近視還沒做雷射，但覺得路線都很熟悉，因此就沒戴眼鏡，不料在鋼琴附近模糊看見一團黑黑的東西，她以為就是個雜物，沒多留心，等上完廁所出來，才發現那團雜物會動，仔細再瞧瞧，竟然是男友的哥哥。

真相是男友的哥哥當時正在那邊翻找萬聖節扮裝的服裝配件，找到就穿戴上，所以他頭上戴著爆炸頭裝飾，身上穿著邱比特服裝，Albee是因為近視又沒戴眼鏡，才會誤以為只是雜物，等到看清楚已經來不及，男友哥哥起身，兩人尷尬互看，接著她尖叫著衝回房間，這荒謬的一幕壤她至今難以忘懷，但事後又安慰自己，想說還好男友哥哥也是近視，「應該看不清楚吧」。