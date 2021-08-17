后里焚化爐代操作委外業務契約期滿，市府環保局重新辦理招標，不過只是16月的短期契約，市議員李天生17日質疑，環保局企圖全權主導，重新分配垃圾數量，造成業者人心惶惶，同時16個月後面臨地方選舉，業者擔心屆時需要聽話，否則沒有未來，根本是有選舉考量。

李天生指出，長達24年的后里焚化爐代操作委外業務，8月份屆期後，環保局重新辨理招標，不過卻只簽短短16個月的短期契約，不僅缺乏超前佈署，同時企圖全權主導，全面洗牌，重新分配垃圾數量，打亂原有市場秩序，引起業者不滿。

李天生反映業者心聲，16個月後將面臨市長選舉，屆時需要聽話配合，聽命行事，否則沒有未來，根本是選舉考量，並造成業者人心惶惶。

李天生說，消防局有關裝備更新、人力進用、廳舍翻新等業務，都缺乏長期整體規劃，並且有廳舍工程完工半年後，業者還無法順利領款，承辨人員處處刁難，擠牙膏式要求補提資料，十分不當，局長領導統御面臨外界質疑。

針對登革熱疫情，李天生說，107年大里確診案例排名全市第一，在各界辛苦宣導、孳清，才有效進行壓制，解除監測，不過109年全市列管登革熱商風險菜(果)園，大里還是居高不下，事實上地方認真努力，但是違規地主置之不理，主管機關至今沒有開出一張罰單，引起里長不滿反彈，要求市府重視處理。

有關后里焚化爐簽約爭議，環保局長陳宏益指出，重新簽約後維持原來作業模式，垃圾數量不變，並依規定收費標準收費，只簽短約，是希望和規劃公司重新思考修正後，再簽辨長期契約，同時保證完全沒有選舉考量。

大里登革熱防治方面，陳宏益認為，可採用廢棄物清法裁罰違規地主，副市長陳子敬調十分重視，並答應協調環保局、衛生局有效進行防治。