南投縣建設處長李正偉，說明5大園區開發進度。（廖志晃攝）

愛妮雅公司進駐南投市旺來產業園區，已經開始動工興建。（廖志晃攝）

南投縣政府開發旺來產業園區等5大園區，總面積106公頃，扣除開發成本，將為縣庫帶來42億元土地標售收入，還有長期穩定的稅收，並增加8600個就業機會，估計長期效益則達123億元；另外，縣府也將在南投市開發面積68公頃的新工業區。

林明溱17日表示，後疫情時期，縣府開發的5大園區，將成為活絡地方經濟的契機，例如埔里福興農場溫泉區開發案，旅館用地標售後，業者2年內要取得建照、3年內一定要興建，亦即未來幾年埔里的建材及人力需求，都會因大量建設而成長。

地政處長簡青松說，縣府開發埔里福興農場溫泉區開發案，成本支出30億6000多萬元，但土地讓售、及標售收入已有29億3000多萬元，後續還有1萬1783坪土地待售，預估土地標售就可賺進9億多元。

建設處長李正偉說，縣府開發相關產業園區，結合1級農業、2級加工與3級服務業，並提升產值，例如旺來產業園區的鳳梨，可以加工製成鳳梨醬，並且開發鳳梨纖維、酵素，製成不同商品，這些工作帶來就業機會，更可繁榮地方。

旺來產業園區用地已全數售出，銷售額22.4億，包括微熱山丘、三點一刻奶茶、先麥芋頭酥、愛妮雅等公司都進駐設廠。埔里微型產業園區已有金都餐廳、妮娜巧克力及大漢豆腐等廠商購地，將興建觀光工廠。

草屯手工藝產業園區，已完成都市計畫變更，將引進約20到25家業者，估計每年創造18到25億元產值。竹山竹藝產業園區相關開發計畫，將送內政部審查，園區開發後，將有15到18家業者進駐。