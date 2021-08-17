南寶(4766)下午舉行法說會，2021年下半年，受越南疫情嚴峻的影響，南寶越南工廠目前配合當地政府防疫政策暫時停工，雖對於整體營收有一定程度影響，但現在終端市場需求強勁，期望透過今年後續月份增加產量而使全年營收不致有太大衝擊。

南寶說，越南廠區產能占合併營收約25%，雖對於整體營收有一定程度影響，然由於終端市場需求強勁，期望透過今年後續月份增加產量而使全年營收不致有太大衝擊。鞋類終端市場需求相當強勁，並且庫存水位偏低，訂單出貨只是遞延而非消失，期待越南疫情將隨疫苗施打率提升而趨緩，後續出貨動能逐步拉升。

南寶在特殊黏著劑業務方面，終端應用包括電子產業、木工、食品包裝等產業的市場規模大，南寶具有良好的潛在成長機會，將持續透過「Golden Sample」策略，尋找符合應用市場需求強勁、南寶擁有市場領先的創新產品解決方案、具有競爭力的生產效率等三大方向的明星產品，積極實施產品組合調整，減少產品種類，儘量少樣多量生產，為營收及獲利增添動能。

南寶2021年第二季合併營收為新台幣45.99億元，較2020年第二季成長37%。隨著歐美逐漸解封，運動市場復甦，鞋材黏著劑需求恢復，而南寶在工業用膠方面，也隨著全球疫情趨緩需求轉好，並在數個高成長領域有所斬獲，第二季營收創季度營收歷史新高。

南寶第二季合併毛利率為23.4%，較去年同期25.9% 減少2.5個百分點；較前季26.4%減少3個百分點；第二季營業毛利為10.78億元，年成長24%，營業利益為3.07億元，年成長40%。原物料價格上漲自今年開始逐漸影響成本，然南寶已努力將原料成本合理反映到各產品的價格上，並期待藉由產品組合調整、生產效率提升，增添獲利動能。