記憶體遭外資示警將步入寒冬，群聯(8299)董事長潘健成今也親上火線說分明，目前記憶體市場需求受影響的部分主要為DRAM市場應用，但群聯專注NAND儲存應用市場，現在還擔心控制晶片不夠用，不理解外資所說得市況反轉。

近期有美系外資開槍，直指一憶體凜冬到來，潘健成表示，記憶體市場有所區別，DRAM恐因PC需求減緩授受到影響，但NAND 應用比DRAM更廣，加上今年是5G應用的第一年，傳輸資料量就會變多，對記憶體需求是無限制增加中，現在還擔心控制晶片會不夠用，目前仍在跟晶圓廠爭取2倍數以上的產能，且因應明年Flash需求增加的4成產能，不理解外資所說得市況反轉。

另外，據群聯了解，目前記憶體市場需求受影響的部分主要為DRAM市場應用，而群聯所專注的NAND儲存應用市場，由於依舊有非常多的新興應用，再加上群聯有非常多的NAND儲存應用Design-in專案進行中，包含車用電子、電競、伺服器、工業應用、Embedded ODM等，目前仍處於高速成長階段。

談到NAND價格，潘健成表示，目前供給持穩，惟價格下跌以長遠的角度來看，如果能平緩，有利於庫存成本，且採購成本下來也是好事，對營運明年成長是正向的。

群聯日前首度首次發行CB(可轉換公司債)，有市場聲音指出，「發CB是要壓低股價、圖利特定團體」，潘健成今鄭重駁斥，「我是大股東，不會找自己麻煩」，35億元的額度是為接洽大型機構法人目前群聯處於高速成長期，因此，發行CB，就是為人力、庫存以及設備準下銀彈。

另外，潘健成也說，由於群聯營運目前處於高成長期，期望能受到市場投資人對群聯營運表現的肯定，因此，群聯董事會對於本次轉換公司債轉換價格的目標是期望能往轉換溢價率區間上限推進，以期能募集資金壯大公司發展之時，亦能盡量降低未來對公司股本膨脹程度；換言之，如果未來的轉換價格訂定不符合群聯董事會的預期，為維護股東權益，群聯將保留暫緩發行CB的權利。