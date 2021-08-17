臺慶科(3357)上半年每股盈餘達6.06元，創下歷年同新高，由於車用及網通相關產品客戶訂單需求強勁，臺慶科積極擴產，新產能預計第3季末到位，臺慶科總經理謝明良表示，第3季訂單還是不錯的，下半年成長動能可望延續上半年，今年跟明年會有明顯成長。

臺慶科今天參加櫃買市場業績發表會，臺慶科為被動元件電感廠，主要產品包括：晶片磁珠、繞線電感、一體成型功率電感、共模濾波器及新型自動化網路變壓器，挾公司在磁性材料領域擁有超過45年經驗，以及垂直整合長期耕耘電感市場優勢，搭配新款網路變壓器深獲客戶肯定，訂單大量湧入，推升臺慶科業績自去年至今年高成長，臺慶科各產品線也積極擴產因應客戶強勁需求。

謝明良表示，公司近幾年產品聚焦在車用電子、網路通訊、高速運算及穿戴裝置，這些領域都有相對應的產品，並已開始貢獻業績，其中新款網路變壓器因客戶訂單強勁，去年成長120%，今年訂單狀況還是很不錯，公司也積極擴產，預計第3季底月產能將從2.04億顆倍增至3.99億顆。

除網路變壓器產能大增，臺慶科其他產品也同步擴產，積層晶片磁珠/電感月產能從18億顆增至20億顆；繞線電感月產能從1.25億顆增加至1.85億顆，一體成型功率電感亦從月產7500萬顆增加至1億顆，隨著新產能加入，成為公司今年下半年到明年營運成長新動能。

目前臺慶科共有台灣桃園楊梅、江蘇省昆山及泗洪三個廠區，其中桃園廠主要產品為共模濾波器/網路變壓器/繞線電感/鐵芯/鐵氧體材料，約佔產值20%，昆山廠主要產品為積層晶片磁珠/電感，約佔產值10%，泗洪廠則是所有產品皆有，約佔產值70%，由於今年擴產以桃園廠區為主，預估產值佔比將再提升；至於公司新取得楊梅廠房還在規劃中，謝明良表示，未來將著重在車用電子。

受惠於客戶需求強勁，臺慶科第2季合併營收為15.84億元，年成長36.32%，創下單季歷史新高，營業毛利為5.44億元，年成長35.32%，單季合併毛利率為34.39%，單季稅後盈餘達3.44億元，年增50%，創下單季歷史新高，每股盈餘為3.48元；累計上半年稅後盈餘為5.75億元，年成長54.16%，每股盈餘為6.06元。

就終端應用來看，今年上半年電腦相關產品佔營收比重約36%，通訊電子因新型網路變壓器出貨暢旺，佔比拉升到30%，車用電子約佔15%，消費性電子佔比約12%，安控等其他產品佔比約7%。

臺慶科7月合併營收為5.55億元，年成長34.92%，累計前7月合併營收為35.13億元，年成長43.39%。