韓國最大通訊業者SK Telecom於17日表示，旗下非電信業務預計在11月以SK Square為新公司名稱問世，且未來將專注投資新技術與半導體方面業務。

早在6月時，SK Telecom就有這個分割案構想，待10月12日股東大會召開後，可望通過這樁一分為二的公司分割。

雖然分割出去的新公司叫做SKT Investment，但SK Square應該才是真正的名稱。

據悉，SK Square將掌控SK Telecom現有非電信與技術部門，包括晶片製造子公司，同時也是韓國半導體第二把交椅的SK海力士、APP商品經營業者ONE Store、電商平台11Street與T Map Mobility。

新分割出去的公司在新資金挹注下，希望到2025年時，資產淨值可增3倍，達75兆韓元，約637億美元。

上周，SK Telecom曾表示，75兆韓元淨值中，半導體部門將有40兆韓元，其次是其它現有業務為25兆韓元，而新投資項目則占10兆韓元。至於SK Telecom，還是專注在原本的電信業務上。

至於新公司SK Square的新執行長，可望由原SK Telecom執行長榮膺。