美股周一漲跌互見。滬指周一跌2.1%，深成指跌2.3%。港股低開0.17%，午後一路低走。

周二香港恆生指數收跌435.59點或1.66%，為25745.87點。國企股(H股)跌207.36點或2.24%，為9057.88點。

科技指數大跌3.13%。騰訊跌4.0%；嗶哩嗶哩跌7.6%；阿里跌4.9%；美團跌3.5%。閱文集團跌10%；快手跌4.7%。

中國監管單位發布反競爭草案，對網路公司使用數據提出限制方案，並徵詢各方意見。網路科技公司全面收黑。

舜宇光學漲0.55%。該公司公布今年上半業績，營收198億人民幣(以下同)，年增5.1%；淨利年增52%，來到27億元。

上海復旦漲2.26%。該公司公布上半年歸數股東淨利為1.94億人民幣，年增221%。

中國恆大跌4.3%。旗下恆大地產董事長改由趙長龍，並表示管理架構和股權不變。

恆大系股票集體下滑。恆大物業跌8.6%；恆大汽車跌5.1%。

台股成交量狂縮34％快窒息 老手曝原因：復活看他表現
《造紙股》正隆填息溫吞 H1獲利登同期次高
#恆大 #網路科技 #中國 #億人民幣 #港股