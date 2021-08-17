美股周一漲跌互見。滬指周一跌2.1%，深成指跌2.3%。港股低開0.17%，午後一路低走。
周二香港恆生指數收跌435.59點或1.66%，為25745.87點。國企股(H股)跌207.36點或2.24%，為9057.88點。
科技指數大跌3.13%。騰訊跌4.0%；嗶哩嗶哩跌7.6%；阿里跌4.9%；美團跌3.5%。閱文集團跌10%；快手跌4.7%。
中國監管單位發布反競爭草案，對網路公司使用數據提出限制方案，並徵詢各方意見。網路科技公司全面收黑。
舜宇光學漲0.55%。該公司公布今年上半業績，營收198億人民幣(以下同)，年增5.1%；淨利年增52%，來到27億元。
上海復旦漲2.26%。該公司公布上半年歸數股東淨利為1.94億人民幣，年增221%。
中國恆大跌4.3%。旗下恆大地產董事長改由趙長龍，並表示管理架構和股權不變。
恆大系股票集體下滑。恆大物業跌8.6%；恆大汽車跌5.1%。
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