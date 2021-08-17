寬心園蔬食餐廳新推出一系列薑黃料理，其中「薑黃猴菇串燒」猴頭菇鮮嫩口感紮實，刷上主廚特調薑黃燒烤醬再放入爐火燒烤，香氣逼人。（馮惠宜攝）

疫情重創餐飲業，連帶上游農產品也出現滯銷，在行政院中部聯合服務中心協助下，蔬食餐飲連鎖：寬心園蔬食餐廳與優質有機薑黃生產者張豐巖「多麥農場」攜手合作，參與農業委員會水土保持局「青年回鄉行動獎勵計畫」共同開發一系列薑黃料理，除擴大台灣優質薑黃產業，也讓更多國人更了透過飲食防疫的重要性。

「薑黃」被稱為提升保護力的「超級食物」，寬心園蔬食餐廳4年前參與行政院農業委員會「小農新幹線」計劃，提供農友「農產直銷專區」，販售小農在地蔬果以及優質農產品，寬心園執行長張志遠指出，在本次疫情中，薑黃商品成長200％，銷售反應熱烈，看到這樣的契機，也因此決定深化與「多麥農場」合作，好好推廣台灣在地的薑黃。

雙方也在17日舉辦記者發表會，行政院農委會水土保持局南投分局分局長陳榮俊也特別到場力挺國姓南港村薑黃產業，他坦言，疫情讓很多小農三個月沒有收入，農委會也積極透過推薦引介異業結盟讓農產品可以多元行銷，而寬心園蔬食餐廳和「多麥農場」合作，就是很好的示範。

多麥農場業者張豐巖表示，國姓鄉山區少污染的地域剛好適合有機種植薑黃的條件，但因國人對薑黃使用不熟悉，食用量有限，故薑黃產業推廣不易，透過與寬心園合作開發，開創新的銷售服務方式。

寬心園廚藝總監施建瑋主廚表示，薑黃常用於烹煮咖哩的香料，也經常用於南洋料理，薑黃入菜除能讓料理風味更升級，此次創新開發出「腐香薑黃天使麵」、「桃膠薑黃獅子頭」、「薑黃辣味彩蔬煲」「薑黃蕈菇燉飯」、「薑黃猴菇串燒」等薑黃料理，除將在餐廳裏推出，也有即食料理包，更希望激發民眾在家自己料理的創意。