後東京奧運線上論壇今天(17日)於清華大學開講，由清大運動事業與政策中心主辦，邀請7位貴賓就國內體育運動的三大主軸，包括競技、全民及產業等未來發展方向進行探討。

7位經驗分享者都是來自各領域的佼佼者，包括競技發展、運動員生涯教育、法治、奧林匹克教育、運動行銷、運動傳播及體育行政等，本次論壇受到許多關心運動的朋友熱烈迴響，不到3天就有超過150位報名完成。

投身棒球運動半世紀的台灣體大校長林華韋，針對國內運動競技與制度的演變，提出近年國訓中心硬軟體整建及針對頂尖運動員量身打造的黃金計畫在這次東京奧運看到成效，透過運動訓練的科學化，間接協助教練及選手的訓練與參賽；東京奧運黃金計畫的重要推手之一、前體育署長高俊雄，也談到這次的黃金計畫重點是選訓制度的調整，以往都是在奧運舉辦當年才確認出賽名單，但這次在雅加達亞運時就提出計畫，提早準備就有更充裕的時間。

這次的奧運風潮帶動全民瘋運動是事實，展逸國際企業集團董事長張憲銘表示，依照過往類似大型賽事的經驗，這股熱潮大概可維持2至3個月，透過賽事或運動員的結合對於企業形象及產品知名度會有幫助，但是能夠反映在市場的銷售或業績是一大考驗，因此，如何持續推動亮點賽事及提供運動員展現運動天分的舞台是關鍵。

擔任結論的高俊雄特別指出，這次奧運受到新冠肺炎影響能夠順利落幕實屬不易，特別是五方代表協商決定，包括國際奧委會、日本政府、東京奧運籌委會、東京都以及帕拉林匹克委員會等進行重大議題討論，展現出優越的領導能力。