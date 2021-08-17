英國廣播公司(BBC)17日報導，隨著塔利班奪取阿富汗首都喀布爾，美軍直升機自喀布爾使館撤離人員的照面，讓人不免聯想到1975年越戰中的西貢淪陷。然BBC認為，考量到西貢淪陷時美軍已撤出2年，而喀布爾淪陷與美國撤離幾乎同時發生，加上事件對拜登的影響遠比越戰時的福特總統來的深，將兩者比擬實屬引喻失當；不過，這無疑是美國在世界舞台的重挫，並對拜登造成嚴重傷害。

1975年西貢淪陷，當時美軍拍出直升機直接自屋頂撤離人員。(圖/路透社)

隨著美國持續從阿富汗首都喀布爾撤軍，社交媒體上瘋傳美軍直升機從美國駐喀布爾大使館撤離人員的照片。對部分人來說，這一點都不陌生。1975年，隨著越戰結束、西貢淪陷，當時人們也在西貢建築物的屋頂上爭先恐後要登上直升機。

這讓不論共和黨還是民主掌的分析師或立法者，一直將西貢淪陷與塔利班接掌喀布爾做比較。

※西貢淪陷始末

越戰是北越共黨政府與南越、美國之間的衝突。這場戰爭曠日持久，持續近20年。對美國人來說，戰爭不僅所費不貲，更在美國社會中造成分歧。

西貢淪陷是指越南人民軍，於1975年4月30日占領南越首都西貢。當時，全球處於冷戰格局之下；北越獲得蘇聯與共產主義盟友的支持，南越則有包含數十萬美軍在內的西方勢力支持。

隨著美國於1973年撤軍南越，2年之後南越因北越佔領西貢而崩潰。與喀布爾相同，華府當時也沒料到西貢會這麼快淪陷。然而，生米已煮成熟飯，美方只好放棄在西貢的大使館，並用直升機撤出7000多名美國公民、南越民眾與其他國家的公民，這場行動被稱為常風行動。

※西貢淪陷相比喀布爾失守是否允當

越戰發展到最後，美國國內愈來愈不歡迎這一場戰爭。其不只損失數十億美元，還奪走超過58000名美國人的生命。對部分人來說，西貢淪陷是美國在世界舞台上的重挫。此後的數十年內，美國國內出現「越南症候群」這一名詞，意指美國選民不願在國外投入自家軍事力量。

不論共和黨還民主黨，都將西貢與喀布爾相提並論。共和黨眾院主席斯特凡尼克（Elise Stefanik）在推特上表示，「這是拜登版的西貢淪陷。美國在國際舞台上災難性的失敗，且永遠不會為世人所忘」

美國參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）日前反駁，「目前還沒有這樣情況發生。可能我錯了，誰知道。你無法預測未來；不過，塔利班不是北越軍隊，不會發生這種狀況」。

但麥利真的錯了，塔利班遠比北越還更快的打下首都。不過，BBC認為兩者還是有重大差異。第一，西貢淪陷發生在美軍自越南撤軍的2年之後；相較之下，美國從喀布爾撤離與自阿富汗撤出乃同時發生之事。

其次，從政治影響來看，撤出越南對福特總統在1975年產生的影響相當有限；相較之下，目前雖仍不清楚拜登會受到怎樣的影響，但美國國內對於拜登的決策無疑相當不歡迎。

諾丁罕大學（University of Nottingham）美國研究副教授費爾普斯(Christopher Phelps)認為，「這毫無疑問會對拜登產生傷害。這將被視為一種重大損失，甚至是羞恥。畢竟，不論是否公平，這都是他做出拍板定案」。