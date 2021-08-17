法務部為落實司改國是會議「多元晉用」檢察官的決議，遴選10位檢察事務官為檢察官。檢改團體「劍青檢改」17日發表聲明說，此晉用途徑受限於規定，施行3年後恐難以為繼，籲請法務部借鏡日本制度，讓檢事官晉升為副檢察官，再晉升檢察官。

劍青檢改說，首屆檢事官遴選檢察官名單，能擴大檢察官多元晉用，並激勵檢事官士氣，值得讚許。但依「檢察官遴選委員會設置及審查辦法」規定，檢事官報名後若未獲遴選，2年內不可再報名，且報名條件需有律師考試及格證書，限縮報名人數，全國具資格的檢事官僅約30人，今年報名23人，此晉用途徑施行3年後恐難以為繼。

劍青檢改認為，此政策短期或許有效，但長期恐怕打擊士氣，將絕大多數未經律師考試及格者摒除門外，甚至誤導檢事官要考取律師資格，才有報名機會，形同變相鼓勵不務本業。

劍青檢改呼籲可借鏡日本制度，檢事官可晉升為副檢察官，再晉升為檢察官。依日本「檢察廳法」規定，副檢察官的報考資格均無須以通過律師考試為限，在擔任副檢察官滿3年後，若能通過特別檢察官考試而成為2級檢察官（類候補或試署檢察官），再擔任2級檢察官滿5年以上，即取得律師資格；日本檢事官向上晉升的公平機會，且不以通過律師考試及格為限。

反觀台灣檢事官錄取率極低，近年來錄取人數僅個位數，若能仿效日本增設副檢察官制度，或對檢察輔佐人力進行通盤規劃，僅將律師考試及格列為參考條件，另外設計特別任官考試資格等途徑，以獲遴選轉任（副檢察官或檢察官）的報名資格，均不失為可行的替代方案。

劍青檢改認為，即使參加特別任官考試檢事官轉任制度若想可長可久，應注意不具律師資格者的晉用途徑，建立所有檢事官皆可憑個人專業能力及工作努力，取得遴選報名資格的整體配套制度，方可達到激勵士氣的效果。