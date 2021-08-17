行政院長蘇貞昌16日表示，政府將在疫情穩定前提下，盡速發放「振興五倍券」，並考慮針對小商家發行小面額券，增加使用便利性，讓獨立商家也能受惠。(粘耿豪攝)

行政院長蘇貞昌昨日上午邀集立法院民進黨團成員會面，針對振興五倍券討論，會中定調全民免支付1千元領取五倍券，並規劃「數位加碼」系統，預計10月上路。台北市議員王世堅直言，希望行政院別鬧了，一直說三倍券多好，只是一相情願、自欺欺人，他更指去年蘇揆宣傳三倍券時稱「好康不是天天有」，難道是在利誘人民、教大家怎麼在生活中幫政府振興經濟嗎？

王世堅16日在政論節目《這！不是新聞》中表示，去年推行三倍券的時候，蘇貞昌曾說「1千變3千，好康不是天天有」，這認為人民貪小便宜、要利誘人民，是這樣子嗎？政府不過是管理者，「你竟然來指導人民怎麼消費、生活，什麼叫振興，教導我們怎麼在生活中幫政府振興經濟，這不是很奇怪嗎？大事不幹，專幹這種小事」。

王世堅希望行政院別鬧了，不要再折騰人民，一直說三倍券有多好，這是一相情願、自欺欺人，他更指出，印現金一張的成本是3塊錢，但是後不用再花5塊錢的兌領費去兌換，且一張現金平均可以使用四到五年，可以一直流通，反觀三倍券只能用半年，也就是說限期內一定要去花，而且不是只有花一次，「他說花了之後對方再去花，輪轉率好幾回，錯了」。

王世堅認為，我們可以去統計，去年三倍券發放，和13年前馬英九政府的消費券一樣，消費者第一次使用以後，大概終端的商家就去兌換了，若三倍券、五倍券真如行政院講的那麼好，可以振興經濟提高經濟發展，那應該法制化，一年發兩、三次，最好發十次、八次，那這樣我們的經濟一定可以大幅成長，可以超日趕美。