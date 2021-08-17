台東垃圾焚化爐照片。（資料照片）

爭議不斷的台東垃圾焚化爐16日上午發生一起工安意外，51歲廖姓男子從10米高的逃生梯不慎墜落，經旁人發現立刻通報警消，消防救護人員發現他呼吸雖正常但意識模糊，緊急送醫急救後仍宣告不治。台東縣政府環保局已主動通報勞檢並全廠停工，台東地檢署朝意外方向調查。

環保局表示，51歲廖姓男子服務於中興工程顧問公司並擔任監造主任，他在16日上午8點多從東側逃生梯墜落，經廠區內其他人員發現後立即報案，第一時間雖緊急送醫，仍於10點55分不幸離世。

環保局指出，據當時現場狀況推測，廖男應由東側逃生梯往空氣冷凝系統執行環境安全衛生監督時，不幸發生意外墜樓，但逃生梯欄杆無損壞、高度正常，且現場工作人員表示，廖男16日上午並無異狀，警方鑑識人員已進場鑑識，並將現場證物帶回分析，詳細情形仍有待釐清。

據了解，技術服務廠商中興工程顧問主管跟家屬於16日下午抵達殯儀館，台東縣政府環保局也派專人協助後續事宜，勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心17日一早也派人執行現場查察，縣府社會處派員陪同並協助申請慰問金，強調所有工程皆以安全至上，縣府目前已下令全面停工，等候勞檢判定。而台東地檢署17日中午已偕同法醫完成相驗，並綜合現場跡證，目前朝意外方向進行調查。

此外，台東焚化爐自2005年完工，經歷民眾與環團反對、垃圾量不足不符營運成本等爭議，在地方上吵得沸沸揚揚，使得焚化爐多年備而不用的，台東縣議會在2019年9月以10票比8票通過「重啟焚化爐修繕預算案」，焚化爐將於2022年正式啟用。

另外，由於台東縣垃圾迄今以掩埋方式處理，然而台東縣內包含台東市、卑南鄉、鹿野鄉、蘭嶼鄉等掩埋場陸續飽和，在焚化爐啟用前皆仰賴高雄代燒，台東縣今年3月就曾被高雄市通知2萬噸底渣未運回而出現暫停代燒。