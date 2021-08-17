立法院副院長、中職會長蔡其昌與中都農業生產合作社捐贈興大附農棒球隊，支持基層棒球培養選手。（陳淑芬攝）

立法院副院長、中職會長蔡其昌支持基層棒球，今天與1家農業合作社聯合捐贈興大附農棒球隊贊助金新台幣10萬元及一批豆奶、蘇打餅，為選手們補充營養、加油打氣，捐贈儀式由校長蔡孟峰見證，攜手鼓勵棒球運動發展。蔡其昌表示，少棒、青少棒及青棒等三級棒球與職業棒球脣齒相依，只有讓基層棒球健全發展，才能夠培養更多的好選手。

擔任興大校友總會理事長的中華職棒大聯盟會長蔡其昌致詞表示，興大附農就如自己學校球隊，每年除引薦製鞋企業贊助外，對棒球的軟硬體設備也會持續協助，感謝中都農業合作社響應，以優良的台灣農產及贊助金來鼓勵選手。

中都農業生產合作社主席馬聿安則指出，合作社由專業農學背景團隊組成，主要業務為台灣國產雜糧生產，以科技化種植生產、分級加工，行銷推廣台灣永續農業精神、食農教育與農業文化。透過捐贈非基因改造、具有產銷履歷的在地產品，提供棒球隊選手豐富的鈣質、蛋白質養分，並為他們加油。

代表受贈的棒球隊員沈柏翰表示，比賽經費及物資都是球員們在場上奔馳、奮戰的動力，感謝來自各界的鼓勵，球員們將會更努力爭取好成績。